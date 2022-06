Wir laden Serviceclubs zur Redaktionsbesichtigung ein

Braunschweig. Der Lions-Club Salzgitter gab den Startschuss für die Führungen durchs Medienhaus in Braunschweig. Ab jetzt sind Anmeldungen möglich.

Der Lions-Club Salzgitter hat hinter die Kulissen unseres Medienhauses geschaut und ist mit Redakteuren und der Chefredaktion in die Diskussion gegangen. (Archiv)

Wer entscheidet, welches Thema auf die Titelseite kommt? Wird es die Print-Zeitung auch in 20 Jahren noch geben und wann beginnt eigentlich der Arbeitstag eines Reporters? Nach der letzten Konferenz des Tages hatte der Lions-Club Salzgitter die Möglichkeit, hinter die Kulissen der Redaktion in Braunschweig zu schauen und mit Redakteuren und der Chefredaktion, vertreten durch Kerstin Loehr, in den Austausch über Themenwünsche und neue Formate zu gehen.

Anmeldungen sind ab sofort möglich

Online-Strategien, medienpädagogische Projekte und das Engagement der Zeitung in der Region zwischen Braunschweig und Wolfsburg wurden darüber hinaus genauso diskutiert, wie neue Podcast- und Instagram-Formate.

Ein Angebot, das unser Medienhaus gerne allen Serviceclubs der Region anbieten möchte: Anmeldungen sind daher ab sofort per Mail an chefredaktion-bzv@funkemedien.de möglich.

Ein Blick hinter die Kulissen des Medienhauses

Bitte nennen Sie uns dafür den Namen Ihres Serviceclubs, eine ungefähre Gruppengröße und gerne auch schon einen Wunschtermin. Aufgrund der redaktionellen Abläufe sind Redaktionsbesichtigungen in diesem Rahmen erst ab 19 Uhr möglich.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de