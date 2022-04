Im Harz Wissen erwandern zu berühmtem Klavierbauer Steinway

Die Klavierfabrik Grotrian-Steinweg befindet sich seit sechs Generationen in Familienbesitz und hat ihren Sitz im Industriegebiet Hansestraße in Braunschweig. Doch nicht jeder weiß, dass zumindest ein Teil der Firmengeschichte ihren Ursprung im Harz hat.

Zwischen Seesen und Wolfshagen im Harz können sich Neugierige über das Leben von Heinrich Engelhard Steinweg informieren. Der Klavierbauer (1797-1871) emigrierte einst in die USA und ist Gründer von Steinway & Sons. Auf dem rund 15 Kilometer langen Steinway-Trail erfahren Wanderer einiges über das Wirken des Instrumentenbauers.

Das Beste der Woche Erhalten Sie immer samstags einen Überblick über die wichtigsten Themen der Woche. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Aus Steinweg wurde Steinway

Klavierförmige Infotafel auf dem Steinway-Trail. Foto: Henning Thobaben

Der Steinway-Park liegt am Ortsausgang von Seesen. Einige mehr als 100-jährige Baumriesen stehen dort, schließlich wurde der Park bereits zwischen 1892 und 1896 angelegt. Ende des 19. Jahrhunderts hatte man sich in der Harzstadt Gedanken darüber gemacht, wie die Naturschönheiten vor der eigenen Haustür noch besser für den Tourismus genutzt werden könnten.

Mit dem Platz an den fünf Teichen am Ortsausgang fand man ein geeignetes Plätzchen – und mit William Steinway einen Förderer, der seine Verbundenheit mit der Stadt ausdrücken wollte. Er war der vierte Sohn von Heinrich Engelhard Steinweg, der sich nach seiner Ausreise in die USA in Henry E. Steinway umbenannt und in New York sein Unternehmen gegründet hatte.

Aus Amerika immer wieder zu Besuch in Seesen

Während seiner Europareisen machte William Steinway regelmäßig auch in Seesen Halt und engagierte sich für Vereine, Schulen und die Armenfürsorge der Stadt. Letztlich kam der später zum Ehrenbürger der Stadt ernannte Unternehmer auch für gut die Hälfte der Kosten auf, die für den neuen Kurpark anfielen. Er zahlte die Kosten aus seinem Privatvermögen, wurde dafür Namensgeber. Weil er im November 1896 in New York starb, konnte er das fertige Projekt persönlich nicht mehr in Augenschein nehmen.

Der Sohn von Braunschweigs Kultwirt Elvis setzt eigene Akzente

Dafür haben die Seesener Bürger und interessierte Touristen Freude an dem grünen Areal. Am Wegesrand befindet sich dem Spender zu Ehren ein Gedenkstein. Seine Silhouette ziert die Konzertmuschel im Park, der hauptsächlich mit in Europa beheimateten Arten gestaltet wurde.

In den vergangenen Tagen haben sich zahlreiche Frühblüher durch die Erde ans Tageslicht gearbeitet. An der Natur erfreuen können sich aber auch die Wanderer, die von hier aus auf Tour gehen.

Weg durch Wälder und Wiesen bis Geburtsort Wolfshagen

Der Weg führt zeitweise idyllisch der Schildau. Foto: Henning Thobaben

Wer der Beschilderung des Trails folgt, quert nur einmal kurz die Landstraße, ehe er schließlich wieder in die Natur eintaucht. Über die Forellenstiegbrücke geht es über die Schildau. Der Weg folgt dem Nebenfluss der Nette ein ganzes Stück, was mehr Idylle bietet als die vielen toten Bäume am Wegesrand. Der Weg führt anschließend vorbei an der Wandererhütte Neckelnberg, an der sonntags von April bis Oktober gastronomische Versorgung angeboten wird. Später queren Wanderer das Tränketal, wo sie schließlich die Tränkebachhütte erreichen. Am Wegesrand sind immer wieder „verzwieselte“ Bäume als Zeichen für erzhaltiges Gestein zu entdecken sowie Schachtanlagen und Pingen als Zeugen des mittelalterlichen Bergbaus. Pingen sind trichterförmige Gruben. Weitere Aussichtspunkte folgen, ebenso ein Naturlehrpfad. Auch eine Weide, auf der in den Sommermonaten das Harzer Höhenvieh grast, wird auf einer Etappe passiert.

Goldstrahlende Bücher in Wolfenbüttels Bibliothek

Der Weg führt Interessierte bis nach Wolfshagen – ein kleines Örtchen, in dem Heinrich Engelhard Steinweg einst am 22. Februar 1797 geboren wurde. Dort gibt es auch eine Festhalle, in der ein 2011 zu Ehren des Instrumentenbauers gegründeter Verein Konzerte veranstaltet. Das Andenken an Steinweg soll in Form eines Festivals bewahrt werden, das sich mit diversen Konzerten über das ganze Jahr erstreckt. Im Mittelpunkt steht dabei ein ganz besonderer Steinway-Flügel aus dem Jahr 1907.

Wer sich selbst eine Erinnerung schaffen und vielleicht auch Motivation für die nicht gerade kurze Tour erzeugen will, kann ein Wanderheft für den Steinway-Trail erwerben und während der Strecke an sechs Stempelstationen Halt machen, dazu sein gesammeltes Wissen bei Quizfragen unter Beweis stellen. Das Heft ist zum Preis von drei Euro genauso wie ein Leistungsabzeichen in Form eines Pins für vier Euro an verschiedenen Stellen in Seesen und Wolfshagen erhältlich. Informationen dazu im Internet unter: www.steinway-trail.de

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de