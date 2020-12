Täterberatung in Wolfenbüttel ist Opferschutz

Verliebt, verlobt, verheiratet. Doch aus zunächst liebevollem Miteinander entwickelt sich Streit, es folgen Schläge, Tritte und Prügel. Eine Eskalation, die kaum zu stoppen ist. Körperliche, seelische oder sexuelle häusliche Männergewalt gegen Frauen ist ein Problem. Die Täterberatungsstelle Häusliche Gewalt in Wolfenbüttel, seit 2014 ein Kooperationsprojekt der Jugendhilfe Wolfenbüttel und von Labora (Peine), hilft gewalttätigen Männern, ihre Gewaltmuster zu erkennen und zu durchbrechen. In sechsmonatigen Kursen setzen sich Gewalttäter in wöchentlichen Gruppensitzungen oder in Einzelgesprächen mit ihren Taten auseinander. Weitere Beratungsstellen gibt es in Braunschweig und in Wolfsburg (mit Helmstedt und Gifhorn).

„Wir arbeiten mit Menschen, die Probleme haben mit ihrer Impulskontrolle“, sagt Beate Ulrich, Geschäftsführerin des Trägervereins Jugendhilfe Wolfenbüttel. Die häusliche Gewalt ist das Ventil, sie ist der Versuch, zu kontrollieren und stellt gleichzeitig einen Kontrollverlust dar. „Unser Ziel ist, dass es weniger Gewalt in Familien gibt“, betont Beate Ulrich.

Vor jeder Beratung gibt es ein Eingangsgespräch

Doch wer kommt zu den Sitzungen, die überwiegend in den Räumen der Täterberatungsstelle am Neuen Weg in Wolfenbüttel stattfinden? „Zum einen haben wir die Selbstmelder“, sagt Erziehungswissenschaftlerin Vanessa Reupke, die eine fachliche Qualifikation zur Täterarbeit begonnen hat. Aber auch Polizei, Jugendämter, Staatsanwaltschaft oder Gerichte machen Gewalttätern die Teilnahme im Zuge eines Strafverfahrens zur Auflage. Nicht jeder sei indes geeignet, an den Treffen teilzunehmen, verdeutlicht Vanessa Reupke. „Die erste Voraussetzung ist ein Tateingeständnis. Der Mann muss selbst erkennen, dass er ein Problem hat und muss eine Veränderungsbereitschaft signalisieren.“ Sei beides im Eingangsgespräch nicht erkennbar, werde der Mann wieder weggeschickt. Wichtig sei auch, dass der Täter keine akute Suchterkrankung und keine erhebliche psychische Erkrankung hat“, sagt die Beraterin. Ein weiteres Ausschlusskriterium sei, wenn der Teilnehmer keine ausreichenden Deutschkenntnisse besitzt.

Die Gruppe mit bis zu zehn Männern trifft sich einmal in der Woche mehr als zwei Stunden zum Gespräch und Austausch. Gemeinsam mit den Tätern versucht Vanessa Reupke zu ergründen, wie es zu den Gewaltausbrüchen kommen konnte. Dass immer wieder Stimmen laut werden, die die Täterhilfe verurteilen, kann die Beraterin nicht verstehen. „Täterhilfe ist auch Opferschutz.“

Auch ein Täterinnen-Programm wäre denkbar

Doch diese Täterhilfe kostet Geld, viel Geld. Bußgelder für Täter, die die Gerichte verhängen, fallen eher gering aus. „Immer mehr Männer sind nicht in der Lage, die Bußgelder aufzubringen“, weiß Beate Ulrich. Täterberatungsstellen – in Niedersachsen gibt es elf – seien chronisch unterfinanziert. „Wir haben nur ein absolutes Minimum an Stunden zur Verfügung“, sagt die Geschäftsführerin Beate Ulrich. Die Finanzierung durch das Land und die Co-Finanzierung durch die Kommunen reiche hinten und vorne nicht. Wünsche blieben deshalb vorerst unerfüllt, etwa der nach einem Täterinnen-Programm oder der Arbeit mit Vätern, die Gewalt gegen ihre Kinder ausüben.

