Lupoleo-Award sucht noch Jury-Mitglieder

Anlässlich ihres 15. Geburtstags lobt die United Kids Foundation – das Kindernetzwerk der Volksbank BraWo – erstmals den Lupoleo-Award aus. Eine Auszeichnung, die für herausragendes soziales Engagement im Kinder- und Jugendbereich in Deutschland vergeben wird und bei der vor allem Kinder- und Jugendliche in die Abstimmungsprozesse miteinbezogen werden sollen.

Alle Jugendlichen zwischen 12 und 18 Jahren, die bereits sozial oder gesellschaftlich engagiert sind, sind daher aufgerufen mitzuentscheiden und sich um einen Platz in der Jury zu bewerben.

Am 21. November wird der Preis verliehen

Die Jury entscheidet mit, wer in diesem Jahr den Lupoleo-Award gewinnt, den in der Form einmaligen Preis für soziales Engagement im Kinder- und Jugendbereich in Deutschland. Außerdem erhalten die Jury-Mitglieder die Möglichkeit, Prominente und Projekte zu nominieren und bei der Vergabe der Awards am 21. November im Staatstheater in Braunschweig als Ehrengast live dabei zu sein.

Wenn auch ihr euch für das Thema interessiert und mitentscheiden möchtet, dann habt ihr jetzt die Chance, euch bis zum 14. August für einen Platz im Lupoleo-Jugend-Komitee zu bewerben.

Im September gibt es einen Nominierungs-Workshop

Das Bewerbungs-Formular kann auf https://bit.ly/39gmPZu heruntergeladen werden. Anschließend nur noch ausfüllen und unter Benennung des Stichwortes „Braunschweiger Zeitung“ an die E-Mail-Adresse jugendkomitee@lupoleo-award.de zurücksenden.

Unter denen, die sich bewerben, wählt das Team der United Kids Foundation die Teilnehmer aus. Seid ihr dabei, werdet ihr zum Nominierungs-Workshop im September (genauer Termin wird noch mitgeteilt) nach Braunschweig eingeladen oder per Video-Konferenz zugeschaltet.

