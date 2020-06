A36: Sperrungen in der Anschlussstelle Wolfenbüttel-Nordwest

Im Zuge der laufenden Erneuerung von Schutzplanken auf der Autobahn 36 zwischen Braunschweig-Heidberg und Wolfenbüttel-West erfolgen jetzt weitere Arbeiten in der Anschlussstelle Wolfenbüttel-Nordwest. Darauf weist die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr hin. In der Anschlussstelle kommt es daher zu Sperrungen, so dass vom 15. Juni, 9 Uhr, bis zum 17. Juni, voraussichtlich 15 Uhr, eine Auffahrt in Richtung Braunschweig und eine Abfahrt aus Richtung Halle nicht möglich sind. Umleitungen sind jeweils ausgeschildert.

