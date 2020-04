Corona-Krise: Artenschutzzentrum Leiferde bittet um Hilfe

Gemeinsam bitten die Gruppen des Naturschutzbundes (Nabu) in unserer Region in der Corona-Krise um finanzielle Unterstützung durch die Bevölkerung. Insbesondere das Artenschutzzentrum in Leiferde (Landkreis Gifhorn) sorgt sich, da wichtige Veranstaltungen, auf denen Spenden gesammelt werden...