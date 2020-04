Wenn Corona die Traumreise stoppt

Von der abgenutzten Veranda aus Holz hat man einen guten Blick auf das Meer. Auf dem Tisch stehen ein Einmachglas mit frischen Blumen und Tassen mit dampfendem Kaffee. Unter dem Tisch schläft ein Hund. Es hört sich an, als befänden sie sich im Paradies. Doch Mia und Albrecht, die gerade auf einer Farm in Griechenland leben und arbeiten, hatten andere Vorstellungen.

Ende des letzten Jahres war für die Beiden klar, dass sie mal raus wollten. Sie wohnten in Leipzig und befanden sich in einer Phase des Umbruchs. Albrecht war auf der Suche nach einem Weg raus aus der Selbstständigkeit und Mia schloss gerade ihren Master in Theaterwissenschaft ab. Der perfekte Zeitpunkt für eine lange Reise – so schien es zumindest damals.

Sie kauften sich nach langem Suchen einen Minivan, den sie eigenhändig, mit viel Schweiß und Liebe, zu einem kleinen Reisebus umbauten und der nun den stolzen Namen Pavel trägt. Mia rackerte sich wochenlang an einem Stand auf dem Weihnachtsmarkt ab, um das nötige Geld für die Reise zusammenzubekommen. Sie kündigten ihre WG-Zimmer und Anfang Januar machten sie sich auf den Weg.

Mia spiel auf dem Hof in Griechenland mit Katzen. Foto: Albrecht Meixner

Das Motto war: Freiheit. Immer der Sonne nach, wo es ihnen gefällt, wollten sie bleiben. „Und wenn es uns an einem Ort langweilig würde, dann wollten wir einfach weiterziehen. Unser Zuhause haben wir ja immer dabei“, erzählt Mia von ihren Plänen. Sie wollten erst nach Griechenland, mit der Fähre über Italien nach Spanien und schließlich nach Portugal. Doch es sollte anders kommen.

„Das erste Mal wirklich von Corona gehört haben wir ungefähr so Mitte Januar. Aber wirklich tagesaktuell haben wir die Nachrichten nicht verfolgt“, sagt Mia. Nachdem sie unter anderem durch Kroatien, Montenegro, Bosnien, die griechische Halbinsel Peloponnes und Athen gereist waren, ging es Mitte März in die Berge. Hier nahmen sie sich eine Auszeit, sahen tagelang keine Menschen. Doch als sie zurück in die Zivilisation kamen, war alles anders. Cafés waren geschlossen, beim Einkaufen musste man eine Nummer ziehen. Die Menschen waren auf einmal distanziert. Mia sagt: „Das war der Moment, in dem wir wussten, dass wir umdenken müssen.“

Italien und Portugal wurden gestrichen, auch das Rumfahren in Griechenland gestaltete sich problematisch. Sie suchten sich Arbeit auf einer Farm in der Nähe von Athen. Aber die Besitzerin stellte sich als Nationalistin heraus, die zudem über kaum ein anderes Thema sprach, als über Corona. Sie sollten am Besten kaum noch die Farm verlassen. Das hatte so gar nichts mehr mit der Freiheit zu tun, nach der Mia und Albrecht ursprünglich gesucht hatten und sie zogen auf eine andere Farm, an der Westküste Griechenlands. Hier leben sie nun, machen die Gartenarbeit, kümmern sich um die Ziegen und anderen Tiere des Hofs. Mia hat angefangen zu malen.

Trotzdem wollen sie jetzt zurück nach Deutschland. Sollten die Fähren bis Ende des Monats nicht wieder fahren, würden sie fliegen und ihren Bus vorerst auf dem Hof stehen lassen. „Natürlich gibt es Schlimmeres, als hier in der Sonne zu sitzen“, sagt Mia. „Aber wenn jetzt alle sagen „stay home“, da löst das schon auch Heimweh aus. Vor allem, wenn man selbst gerade keine Basis hat, weil man sie aufgekündigt hat, um frei zu sein.“ Doch wenn das alles vorbei ist, können sie eine neue Reise starten. Pavel ist bereit dazu – ob er nun in Deutschland auf sie wartet oder in Griechenland. Irgendwann wird es weiter gehen.

