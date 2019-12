Habe ich schon mal erwähnt, dass ich es damals, als die „Freundschaftsbücher“ herumgereicht wurden, cool fand, in der Rubrik „Hobbys“ frei Schnauze „Ontologie und Ornithologie“ einzutragen? Blöde, ja, doch längst vergeben und vergessen. Aber jetzt erst bin ich darauf gestoßen, dass der Eintrag „Odonatologie“ noch wichtigtuerischer bzw. arroganter gewesen wäre. Da weiß wirklich niemand, was das sein soll…

Außer Ihnen. Das ist nämlich Libellenkunde. Ja, der Bund für Naturschutz und die Gesellschaft der Odonatologen haben mir geschrieben, dass sie zur „Libelle des Jahres“ 2020 die Speer-Azurjungfer gekürt haben. Damit wäre zumindest schon mal eine Frage geklärt, was das nächste Jahr angeht. Übrigens ist die Speer-Azurjungfer eine selten gewordene Kleinlibelle (drei Zentimeter lang), die in flachen Teichen im Harz und im Solling herumschwirrt. Die Männchen sind blau gemustert (und mit einem speerförmigen Abzeichen, das den filigranen Fliegern ihren Namen eintrug), die Weibchen dagegen grünlich. Wie, so verschieden? Ja, und damit Sie sich jetzt erst recht grün und blau wundern, erwähnte ich noch, manch eine Libelle bis zu 50 km/h schnell ist – und dass von 6323 Libellenarten gerade mal 85 in Mitteleuropa vorkommen. Ist vielleicht doch gar nicht so öde, diese Odonatologie...