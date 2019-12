Braunschweigerin lobt ehrliche Finderin ihrer Geldbörse

Immer mehr Leserinnen und Leser beteiligen sich mit persönlichen Geschichten an unserer Aktion „Seid nett zueinander“. Heute geht es um Wohltaten, die mit einer verschwundenen Brieftasche, einem medizinischen Notfall und einer Schmiererei zu tun haben.

Unsere Leserin Ursula Gent aus Braunschweig erinnert sich an einen freudigen Moment: „Im Sommer 2018 machten meine Freundin und ich eine Radtour vom Viewegs Garten über Riddagshausen. Wir waren so gegen 16.30 Uhr wieder zu Hause. Da ich am nächsten Tag eine kleine Reise vorhatte, wollte ich meine Handtasche umpacken. Oh Schreck! Meine Brieftasche war nicht da, wo sie sein müsste. Das Gedankenkarussell startete! Ich suchte an allen möglichen und unmöglichen Stellen, wo ich sie vielleicht gelassen haben könnte, der Kühlschrank wurde auch mit einbezogen. Panik! Ausweise, Karten und was man sonst so gern bei sich hat waren nun wo?

Nach einigen Stunden Suche war mir nun klar: Ich habe sie verloren, muss wohl in meiner Handtasche gewesen sein, aber wo ist sie nun? Jetzt muss ich Karten sperren lassen und vieles neu beantragen….

Plötzlich klingelt es an meiner Haustür, ich wohne im 3. Stock, nach einer Weile kommt eine Dame die Treppe herauf, sie hat etwas in der Hand, das wie meine Brieftasche aussieht. Es ist meine Brieftasche! Welch eine Freude! Sie lag auf dem Dach des Autos, das sie in Riddagshausen geparkt hatte, daneben war ein Radweg. Vielleicht hat jemand geglaubt, dass sie zu dem Auto gehört und sie auf das Dach gelegt – Vermutung. Sie muss, wie auch immer, aus meiner Tasche gehüpft sein (Radwege sind nicht nur glatt). Meine Adresse war ja nun durch die Ausweise darin, und diese liebenswerte Dame brachte sie mir tatsächlich nach Hause. Ich war überglücklich und konnte nicht fassen, dass es so etwas auch gibt. Leider konnte ich meiner Glücksfee nur kurz danken und schon war sie weg. Ich möchte auf diese Weise gern noch einmal von Herzen Danke sagen. Die Welt ist voller kleiner Wunder und liebenswerter Menschen. Ich finde die Serie gut, sie zeigt, dass es nicht nur Negatives zu berichten gibt.“

Lilly Keune-Haustein aus Wolfenbüttel spricht eine medizinische Notlage an: „Ich möchte mich auf diesem Wege ganz herzlich bei der Dame am Kassenschalter in der Tiefgarage Galerie Kaufhof bedanken, die sofort die Situation erkannte, dass ich Hilfe für meinen Lebensgefährten brauchte.

Sie brachte ihren Bürostuhl, damit wir ihn erst mal darauf setzen konnten. Sie alarmierte noch zwei Kollegen, mit deren Hilfe er dann in mein Auto gesetzt wurde. Für diese Soforthilfe mein großes Dankeschön, denn ohne diese beherzte Hilfe hätte ich das allein nicht bewältigt. Danke!“

Lennart Lühn aus Wipshausen freut sich über die Entfernung einer Schmiererei: „Sehr geehrte Redaktion, uns Wipshäusern ist in dieser Woche etwas sehr Schönes widerfahren. das eventuell eine Veröffentlichung in Ihrer Rubrik ,Seid nett zueinander’ verdient. Nachdem im Sommer 2019 unser Gedenkstein ,600 Jahre Wipshausen’ mit Graffiti verunstaltet worden war, überlegte das Team des Dorfarchivs, vom Erlös des jährlichen Kalenderverkaufs (Kalender mit alten und neuen Bildern aus Wipshausen; Ihre Peiner Lokalredaktion hat kürzlich darüber berichtet) die Reinigung des Gedenksteins zu bezahlen.

Nachdem wir die Firma Ritter Cleaning Gebäudereinigung aus Braunschweig um einen Kostenvoranschlag gebeten hatten, baten diese um ein Foto des Steins und versprachen, sich kurzfristig mit einem Kostenangebot zurückzumelden. Am Dienstag klingelte das Telefon, und Herr Ritter teilte uns mit, dass die Reinigung bereits kostenlos als vorzeitiges Weihnachtsgeschenk für die Ortschaft erfolgt sei – und wünschte ein frohes Fest. Über diese Freundlichkeit und Großzügigkeit haben wir uns sehr gefreut.“