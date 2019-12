„Unsere Stärke verdanken wir Wissenschaft und Industrie“

Die Region Braunschweig ist die forschungsstärkste Region in Europa. Nirgendwo in der Europäischen Union wird mehr Geld in die Forschung gesteckt – pro Kopf wohlgemerkt. Im Jahr 2015, dem letzten, für das flächendeckende Zahlen vorliegen, flossen laut der europäischen Statistikbehörde Eurostat pro Einwohner zwischen Harz und Heide 3737 Euro in Forschungs und Entwicklung. Das entspricht 9,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Damit liegt die Region weit vor der belgischen Provinz Wallonisch-Brabant (6,5 Prozent) und vor Stuttgart (6,2 Prozent).

Forschung und Industrie greifen ineinander

Wie kommt diese bemerkenswerte Zahl zustande? „Einerseits verdankt sich unsere Stärke den vier Hochschulen, allen voran der Technische Universität Braunschweig (TU), den vielen Forschungseinrichtungen und Museen der Region“, erklärt Professor Joachim Block im Interview. Der Leiter des Braunschweiger Standorts des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) ist seit rund fünf Jahren Vorstandsvorsitzender des Vereins ForschungRegion Braunschweig, unter dessen Dach sich die Forschungseinrichtungen der Region versammeln. „Auf der anderen Seite“, so Block, „ist ganz klar: Ohne forschende Unternehmen und die Stärke von VW würde diese Zahl nicht zustandekommen. Erst beide Komponenten zusammen – die wissenschaftliche und die industrielle – machen diese Spitzenstellung aus.“

Historische Glücksfälle und exzellente Arbeit

Die Wurzeln der Wissenschaft in Braunschweig reichen lange zurück. Die TU plant bereits ihre 275-Jahr-Feier im kommenden Jahr. Die heutige Forschungsregion wuchs dagegen erst nach dem zweiten Weltkrieg. „Dass das möglich wurde, beruht auf einer Reihe von historischen Glücksfälle, einige davon in der unmittelbaren Nachkriegszeit“, erklärt Block und nennt beispielhaft die Ansiedlung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) und des Luftfahrtbundesamtes am heutigen Forschungsflughafen Braunschweig. „Auf der Grundlage dieser Glücksfälle konnten sich dann durch intensive Forschungsarbeit und exzellente Wissenschaftler die hohen Potenziale entwickeln, die sich heute in den beiden Exzellenzclustern niederschlagen.“

Luftfahrt und Messwissenschaft – Seit 2018 zwei Exzellenzcluster

Seit Ende 2018 sind in Braunschweig zwei Exzellenzcluster ansässig. In „Quantum Frontiers“ arbeiten Forscher von TU, PTB und der Leibniz-Universität Hannover (LUH) daran, die Grenzen des Messbaren zu verschieben. Im Luftfahrt-Cluster „SE2A“ geht es darum, das Fliegen nachhaltiger und energieeffizienter zu machen. An ihm sind neben der TU auch das DLR, die LUH, die Hochschule für Bildende Künste Braunschweig und die PTB beteiligt.