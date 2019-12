Adventskalender-Lotterie der Streiff-Gruppe für guten Zweck

Braunschweig. Mit seiner Lotterie unterstützt die Streiff-Gruppe auch in diesem Jahr unsere Weihnachtsspendenaktion „Das Goldene Herz“.

3000 Lose wurden bei der diesjährigen Adventskalender-Lotterie der Streiff-Gruppe verkauft. Und hinter vielen Losen steckt ein Gewinn – das wissen auch die Auszubildenden Philipp Wick (von links), Marie Kielhorn und Lena Bohnenstädt, die die Lose präsentieren. Mit der Lotterie unterstützt die Gruppe auch in diesem Jahr unsere Weihnachtsspendenaktion „Das Goldene Herz“. „Der Streiff-Gruppe ist es ein wichtiges Anliegen, etwas Gutes zu tun – beim Goldenen Herz haben wir die Möglichkeit uns sozial zu engagieren“, sagt Mitorganisator Stefan Perrey vom Kreis der Nachwuchsführungskräfte der Streiff-Gruppe.

So kommt auch Ihre Spende an!

Ihre Spende hilft trauernden und sterbenden Kindern in der Region! Spenden sind möglich auf das Konto der Aktion unter dem Stichwort „Das Goldene Herz“. Alle Spenden kommen ohne Verwaltungsaufwand den Projekten zugute. Einzahlungen bei allen Banken und Sparkassen auf das Spendenkonto des Paritätischen Wohlfahrtsverbands Braunschweig bei der Braunschweigischen Landessparkasse: IBAN: DE53 25050000 0000300616 BIC: NOLADE2HXXX

Geben Sie auf Ihrer Überweisung Ihre Anschrift für eine Spendenquittung an. Bis 200,- Euro gilt der Überweisungsträger als Quittung. Die Namen der Spender veröffentlichen wir in unserer Zeitung auf der Leser-Seite. Wer das nicht möchte, schreibt bitte zusätzlich in den Verwendungszweck das Wort „Anonym“.