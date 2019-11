Braunschweiger Landeskirche stellt sich hinter Proteste gegen AfD

Die Landessynode der Landeskirche Braunschweig verabschiedete am Freitag eine Resolution, mit der sie sich hinter Landesbischof Christoph Meyns stellt. Dieser hatte die AfD und ihren Bundesparteitag in Braunschweig kritisiert.

Die Landessynode der Braunschweigischen Landeskirche hat sich in einer Resolution hinter die Position von Landesbischof Christoph Meyns und seiner Kritik an der AfD gestellt. Das Kirchenparlament verabschiedete am Freitagmorgen in Goslar einstimmig eine Kundgebung gegen Rassismus und Antisemitismus.

Diese fordert mit Blick auf den Bundesparteitag der AfD in Braunschweig am kommenden Wochenende die Gemeinden und alle kirchlichen Akteure zum friedlichen Protest auf und sich ihrer „christlichen Mitverantwortung für Staat und Gesellschaft in geeigneter Weise Ausdruck zu verleihen“.

Ausschlaggebend für die Einbringung der Resolution auf die Tagesordnung der Synode sei der Anschlag auf die Synagoge in Halle und die steigenden antisemitischen Straftaten in Niedersachsen gewesen sowie der Eindruck, dass rechtsextreme Positionen in Politik und Gesellschaft erstarken würden, erklärte Synodenpräsident Ralf Abramowski.

Landesbischof Meyns bedankte sich bei den Synodalen nach der Annahme der Kundgebung für die Unterstützung. Mit Blick auf die politischen Positionen der AfD, die sich von den Grundlagen der Demokratie und dem christlichen Menschenbild entferne, sagte er. „Es ist deutlich, sich hier eindeutig zu positionieren.“

Die Synode der Evangelisch-lutherischen Landeskirche in Braunschweig tagt noch bis Samstag in Goslar. Es ist die letzte Tagung ihrer sechsjährigen Legislaturperiode. Beschlossen werden soll unter anderem ein Kirchengesetz über das Haushaltswesen.

Die 53 gewählten und berufenen Mitglieder der Landessynode beraten außerdem über die Entwicklung von Pfarrstellen bis zum Jahr 2030 und die Weiterentwicklung des Theologischen Zentrums in Braunschweig. Neben der Kirchenregierung, dem Kollegium des Landeskirchenamtes und dem Landesbischof ist die braunschweigische Landessynode das vierte Leitungsorgan der Landeskirche.

Zur Braunschweiger Landeskirche gehören 329 Gemeinden mit rund 328.000 Mitgliedern im Südosten Niedersachsens sowie auf dem Gebiet von Sachsen-Anhalt.