Hannover. Das Landesamt Statistik zeigt die Landkreise mit dem höchsten Einkommen in Niedersachsen auf. Ganz vorne dabei sind Wolfsburg und Gifhorn.

Wolfsburg und Gifhorn mit höchsten Einkommen in Niedersachsen

Die Menschen in Niedersachsen hatten zuletzt im Schnitt rund 21 900 Euro an Jahreseinkommen zur Verfügung. Das waren 752 Euro oder 3,8 Prozent mehr als im Vorjahr, wie das Landesamt für Statistik am Mittwoch für das Jahr 2017 mitteilte.

Landkreis Harburg auf Platz 1, Wolfsburg auf Platz 2

Den höchsten Wert erreichte der Landkreis Harburg (25 670 Euro), gefolgt von Wolfsburg (24 774 Euro) sowie den Landkreisen Gifhorn (23 939 Euro) und Verden (23 705 Euro). Den letzten Platz belegt Wilhelmshaven (18 498 Euro). Die Landeshauptstadt Hannover liegt unter dem Schnitt (21 012 Euro).

Wert setzt sich aus Einkünften, Vermögen und staatlichen Leistungen zusammen

Ermittelt wurde das sogenannte verfügbare Pro-Kopf-Einkommen, das private Haushalte zum Konsum und Sparen nutzen können. Auch Miete und Lebenshaltungskosten müssen davon bezahlt werden. Der Wert setzt sich aus den Einkünften aus Job, Vermögen und staatlichen Leistungen abzüglich direkter Steuern und Sozialbeiträgen zusammen.

Hohen Werte hängen auch mit Pendlern zusammen

Bei der Berechnung gilt das Wohnortprinzip, wie das Statistikamt erklärte: Die hohen Werte für Harburg und Verden seien daher teils auf Pendler zurückzuführen, die in Hamburg und Bremen arbeiten.

Früheren Zahlen für das Jahr 2016 zufolge haben die Niedersachsen weniger Geld in der Tasche als viele andere Menschen in Deutschland. Das durchschnittliche jährlich verfügbare Einkommen lag damals fast 900 Euro unter dem Bundesschnitt. dpa