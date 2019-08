Zukunft Jetzt: X der Woche

Das Braunschweiger Spendenmärchen geht weiter. Eigentlich ist es ja ein Spendenmärchen der Region: Mal hat ein anonymer Spender 20.000 Euro an eine Gifhorner Grundschule gegeben, mal 10.000 für die Helmstedter Tafel und erst am Montag waren es 100.000 Euro an das stationäre Hospiz in Braunschweig....