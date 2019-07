Urteil von Bundesverwaltungsgericht zur A39 erwartet

Ein Auto und ein LKW fahren auf der A39. Am Bundesverwaltungsgericht wird am Donnerstag ein Urteil im Streit um das erste Teilstück der umstrittenen Heideautobahn A39 erwartet (Archivbild).

Am Bundesverwaltungsgericht wird am Donnerstag (10 Uhr) ein Urteil im Streit um das erste Teilstück der umstrittenen Heideautobahn A39 erwartet. Die Kläger – die Umweltschutzorganisation Bund, zwei Gemeinden sowie mehrere private Grundstücksbesitzer – bemängeln unter anderem Verstöße gegen Wasser- und Naturschutzrecht. Zudem bezweifeln die Kläger die Notwendigkeit der Autobahn.

A39 soll von Wolfsburg nach Lüneburg

Die A39 soll über 105 Kilometer von Wolfsburg nach Lüneburg führen. Am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig ging es zunächst um ein erstes Teilstück von Wolfsburg nach Ehra-Lessien. Weitere Abschnitte der Autobahn sind nach Angaben der niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau in der Planung. dpa