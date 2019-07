Die sieben großen Irrtümer beim Sonnenbaden

Aktuell gibt es für viele kein Halten mehr: Sie zieht es halb nackt an den Strand oder auf die Wiese zum Sonnenbaden. Der perfekte Teint – ein Muss in der Sommersaison. Doch der Hautkrebs lauert an jeder Ecke: Mittlerweile geht jede dritte Krebsdiagnose darauf zurück – und die Betroffenen werden...