Das furchtlose Hypebeast

Hypebeasts bevölkern die Städte. Vielleicht haben Sie auch schon einmal eines in den Städten unserer Region gesehen? Woran Sie es erkennen? Ganz klar: an den viel zu teuren, möglichst einzigartigen und auffälligen Klamotten. Viele Jugendliche verwandeln sich einmal pro Woche oder auch öfter in ein...