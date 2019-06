Azubis helfen beim Zuckerfest im Mütterzentrum Braunschweig

Jeder Windstoß trägt einen würzigen Duft mit sich. In Garten des Mütterzentrums in der Hugo-Luther-Straße in Braunschweig rollen Frauen Teigfladen aus, andere frittieren Fleisch. Sie bereiten Lahmacun zu, einen traditionellen türkischen Imbiss. In einer anderen Ecke bewundern Kinder die Spielzeuge...