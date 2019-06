Nicht barrierefrei ist beispielsweise die Bushaltestelle Cyriaksring in Braunschweig

Braunschweig Der Regionalverband prüft, in welchem baulichen Zustand die Haltestellen sind. Ein Punkt ist die Barrierefreiheit.

3500 Haltestellen in der Region Braunschweig im Check

. Wie viele Bus- und Straßenbahnhaltestellen im Verbandsgebiet des Regionalverbandes Großraum Braunschweig sind barrierefrei? Wie ist der bauliche Zustand, Gibt es Abstellanlagen für Fahrräder? Wo gibt es Modernisierungsbedarf? Um die Kommunen bei ihren Planungen zu unterstützen, hat der Regionalverband eine Erhebung aller Haltestellen im Verbandsgebiet in Auftrag gegeben. Das teilt er jetzt mit.

Perspektivisch sollen diese Informationen auch für Fahrgäste über die elektronische Fahrplanauskunft abrufbar sein, heißt es. Ab sofort seien Erfasser in der Region unterwegs, um den Zustand der rund 3500 Bus- und Straßenbahnhaltestellen zu dokumentieren. Bis Ende Oktober werde das Braunschweiger Büro WVI Prof. Dr. Wermuth Verkehrsforschung und Infrastrukturplanung die Erhebung abschließen. In Niedersachsen soll es künftig eine Plattform geben, in der alle Haltestelleninformationen abrufbar sind.