A 39: In Braunschweig wird die Fahrbahn saniert

Braunschweig Zwischen dem Kreuz Braunschweig-Süd und Rüningen gibt es in den Sommerferien Sperrungen an mehreren Wochenenden.

. Auf der Autobahn 39 zwischen dem Kreuz Braunschweig-Süd und Rüningen (Brücke über die Rüningenstraße) finden in den Sommerferien in beiden Fahrtrichtungen Sanierungsarbeiten am offenporigen Asphalt statt. Verkehrsteilnehmer müssen sich daher an mehreren Wochenenden auf Umleitungen durch Sperrungen einzelner Fahrbahnabschnitte einstellen. Hierauf weist die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr hin. Wie die Behörde mitteilte, beginnen die Arbeiten voraussichtlich am Mittwoch, 10. Juli, mit einer einstreifigen Verkehrsführung zwischen dem Kreuz Süd und dem Dreieck Südwest in Fahrtrichtung Salzgitter. Dieser Abschnitt wird dann von Freitagabend, 12. Juli, 18 Uhr, bis Montagfrüh, 15. Juli, etwa 5 Uhr, voll gesperrt. Die Gesamtkosten von rund vier Millionen Euro trägt der Bund.