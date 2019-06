VW-Auszubildende demonstrieren in Auschwitz

. Auszubildende von Volkswagen in Braunschweig und Salzgitter haben sich am Mittwoch in die Diskussion nach der Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke eingeschaltet. Sie arbeiten derzeit in Polen in der Gedenkstätte des früheren Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz....