Immer mehr Jugendliche sind Opfer von Cybermobbing

Der Medienpädagogische Forschungsverbund Südwest hat 2009 Zahlen zum Thema Cybermobbing gesammelt. In ihrer JIM-Studie gaben von 1173 Internetnutzern zwischen 12 und 19 Jahren insgesamt 24 Prozent an, dass aus ihrem Bekanntenkreis schon jemand im Internet gemobbt wurde. Am häufigsten trat das...