Gestern, heute, morgen: Begräbnisse im Wandel

Viele Grabstätten ägyptischer Pharaonen waren Pyramiden. Der Pyramidenbau variierte stark in seiner künstlerischen Ausgestaltung, seinem Neigungswinkel und in der Ausführung der Grabkammern. Darin wurden Menschen auch hochstehend beigesetzt. Die Kammern waren meist Gruben in der Erde, die mit Lehm...