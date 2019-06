Ein Braunschweiger soll Hannovers Rathaus erobern

In die CDU eintreten wird er noch, nach Hannover umziehen muss er wohl so schnell wie möglich: Hannovers CDU hat mit Eckhard Scholz (55) nun ihren Kandidaten zur Oberbürgermeisterwahl offiziell vorgestellt. „Ich habe Lust auf Hannover“, versicherte der frühere Vorstandschef von VW Nutzfahrzeuge in...