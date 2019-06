Im Osten Niedersachsens werden Gewitter und Stürme erwartet

Die Menschen in Niedersachsen müssen sich am Montag mancherorts auf Gewitter einstellen. Gegen Nachmittag könnten diese auch schwerer werden, sagte ein Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Montagmorgen. Betroffen sei dann voraussichtlich vor allem der Osten des Landes. Bis zum Morgen gab es zunächst keine stärkeren Gewitter. Auch schwere Schäden wurden in Niedersachsen vorerst nicht gemeldet, wie ein Polizeisprecher sagte.

DWD warnt vor Hagel und Sturmböen

Auf seiner Webseite warnt der DWD vor starken Gewittern, die sich von West nach Ost ausweiten und mit Starkregen, Hagel und Sturmböen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 100 Stundenkilometern einhergehen. dpa/red