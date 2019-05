Gemeinsam-Preis 2019 – Stimmen Sie für Ihren Favoriten ab!

Gemeinsam-Preis - das sind die Kandidaten

Die Sprachschule von Baddeckenstedt: Vor drei Jahren entstand die Sprachschule für Flüchtlinge, in der mittlerweile 20 Ehrenamtliche Deutsch lehren und in fast jeder Lebenslage helfen. So ist die Schule um Raisa Findling (rechts) Dreh- und Angelpunkt des Austauschs und der Flüchtlingshilfe geworden.

Foto: Y. Weber