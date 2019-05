Die Braunschweigische Stiftung feiert ihren 25. Geburtstag

Gruppenbild zum 25. Stiftungstag der Braunschweigischen Stiftung. Vorm Haus der Braunschweigischen Stiftungen am Löwenwall präsentiert sich das Mitarbeiterteam der Stiftung. In der ersten Reihe: (von links) das Geschäftsführende Vorstandsmitglied Axel Richter und der Stellvertretende Vorsitzende Christoph Schulz, Christin Schultz, Insa Heinemann, Claudia Ahrens-Wenzel, Tina Schirmer und Pressesprecher Friedemann Schnur. In der hinteren Reihe: Anita Lustig, Christin Faget, Susanne Schuberth, Sonja Wenzel.