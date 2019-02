Unfälle auf A2 und A39: Stau am Kreuz Wolfsburg und bei Helmstedt

Braunschweig. Am Dienstagabend hat es auf den Autobahnen in der Region gekracht. Die Unfallaufnahme läuft derzeit. Laut Polizei gibt es mehrere Verletzte.

Zu zwei Unfällen ist es am Dienstagabend auf der A2 und der A39 gekommen. Ein Unfall ereignete sich laut Verkehrsmanagementzentrale auf der A39 am Kreuz Wolfsburg/Königslutter an der Überleitung zur A2 in Richtung Braunschweig.

Die Polizei ist zur Unfallaufnahme derzeit vor Ort. Weil Fahrzeugteile auf der Fahrbahn liegen, ist besondere Vorsicht geboten. Die Fahrbahn ist verengt, der Verkehr staut sich auf der Autobahn 2 zwischen dem Kreuz Wolfsburg/Königslutter und Braunschweig-Ost auf mehreren Kilometern.

Zweiter Unfall bei Helmstedt

Zu einem weiteren Unfall kam es am Abend auch auf der A2 bei Helmstedt. Ersten Informationen der Polizei zufolge liegt in Fahrtrichtung Magdeburg ein PKW auf dem Dach. Die Unfallaufnahme zwischen Helmstedt-West und Helmstedt-Zentrum läuft. Die Einsatzkräfte sind vor Ort.

Laut Autobahnpolizei Braunschweig gibt es nach beiden Unfällen mehrere Verletzte. Wie es genau zu den Unfällen kam, ist noch unklar. pop

Wir aktualisieren diesen Artikel.