Schneeschmelze - Hochwasser droht in der Region aktuell nicht

In den kommenden Tagen werden die Temperaturen wieder milder. Droht im Harz dadurch eine massive Schneeschmelze, die in unserer Region im Anschluss die Pegel der Flüsse rasant steigen lässt? Meteorologen und Hochwasserexperten sehen die Gefahr aktuell nicht. Achim Stolz, Pressesprecher beim Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz, schätzt die Lage für nicht „dramatisch“ ein. So könnten die Pegel der Flüsse in den nächsten Tagen zwar leicht steigen. „Eine Hochwasser-Lage sehen wir nicht auf die Region zukommen“, sagt Stolz. Prognosen für die nächste Woche besäßen allerdings noch eine zu große Unsicherheit, um sie heute verlässlich machen zu können, erklärt Stolz.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) aus Hamburg teilt die Einschätzung. „Dieser Winter ist bislang keiner, der für Schnee-Rekorde im Harz gesorgt hat. Auf dem Brocken liegen zwar über 1,60 Meter, in Braunlage sind es aktuell 31 Zentimeter und in Herzberg gerade einmal 6 Zentimeter. Zudem sind nur leichte Niederschläge für die kommenden Tage angekündigt. Es bleibt im Harz nachts auch weiter kalt“, sagt DWD-Meteorologe Josef Kantuzer. Schneesituation, Regenvorhersage und die in Höhenlagen weiter frostigen Temperaturen: es deute heute nichts daraufhin, dass sich extremes Tauwetter ankündige, so Kantuzer. Zuletzt war die Region im Juli 2017 von extremem Hochwasser heimgesucht werden. In Wolfenbüttel wurden Teile der Innenstadt geflutet, auch auf dem Marktplatz von Goslar stand das Wasser tagelang. Damals waren die Pegel unter anderem von Oker, Schunter und Innerste nach heftigen Regenfällen in Kürze stark gestiegen. Das Wasser bahnte sich seinen Weg. Bis nach Braunschweig waren die Auswirkungen zu spüren.

Die Betreiber der Harzer Talsperren, die Harzwasserwerke GmbH, sehen eine mögliche Schneeschmelze gelassen auf sich zukommen. Die Situation sei mit dem Jahr 2017 auch durch den extremen Sommer 2018 und der langen Dürreperiode nicht zu vergleichen. „Es ist noch in allen Talsperren ausreichend Speicherkapazität vorhanden“, sagt Norman Droste, Pressesprecher der Harzwasserwerke. Es bestehe ein noch genügend großer Puffer für Tauwasser, sollte extreme Schneeschmelze einsetzen. Auch Droste verweist auf die noch vergleichbar geringen Schneemengen, die im Harz gefallen seien.

Man sei vielmehr erleichtert, dass das Szenario eines „Doppeltrockenjahres“ nicht eintreten werde, sagt Droste. Die Betreiber der Talsperren hatten nach der extremen Trockenheit in Deutschland bis in den Herbst 2018 hinein befürchtet, dass es bei einer ähnlichen Entwicklung 2019 zu einer akuten Wasserknappheit mit massiven Auswirkungen für die Bevölkerung kommen würde. „Der Niederschlag der letzten Wochen hat die Talsperren wieder gut gefüllt“, sagt Droste. Aktuell sind die Harzer Talsperren im Schnitt zu 68 Prozent gefüllt.