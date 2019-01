Tödlicher Unfall auf der A2 – Mann von Auto erfasst

Irxleben. Bei dem Versuch, die A2 zu Fuß zu überqueren ist in der Nacht zu Sonntag ein Mann ums Leben gekommen. Er wurde von einem Auto erfasst.

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 2 zwischen Berlin und Hannover wurde am Sonntagmorgen eine Person tödlich verletzt. Nach ersten Angaben der Polizei hatte ein Mann nahe der Abfahrt Irxleben versucht, die A2 zu Fuß zu überqueren.

Der Mann war auf der Stelle tot

Nachdem er die drei Fahrstreifen in Richtung Berlin und die Leitplanken überwunden hatte, wurde er auf der Fahrbahn in Richtung Hannover von einem Auto erfasst. Erst knallte er auf die linke Seite der Motorhaube und danach in die Windschutzscheibe des Pkw. Der aus Polen stammende Mann war auf der Stelle tot.

PKW-Fahrer erlitt einen Schock

Der PKW-Fahrer - er war ebenfalls aus Polen - erlitt einen Schock und wurde ins Krankenhaus gebracht. Wegen der Rettungs-, Ermittlungs- und Bergungsarbeiten wurden zwei Fahrspuren der Autobahn in Richtung Hannover voll gesperrt. Am beteiligten Fahrzeug entstand Totalschaden.