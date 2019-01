Trotz eisiger Temperaturen: Eisflächen nicht betreten

Region. Auch in dieser Woche bleibt es in Niedersachsen frostig. Städte in der Region warnen vor akuter Einbruchgefahr auf Gewässern.

Die Temperaturen in Niedersachsen sacken teils weit unter den Gefrierpunkt. Auch in dieser Woche bleibt es in der Region eisig. Der Deutsche Wetterdienst warnt am Montag vor Frost bei Temperaturen um Minus 2 Grad in Braunschweig. Stellenweise gebe es Reifglätte, wie der Deutsche Wetterdienst vorhersagt.

Donnerstag: Bis zu Minus 8 Grad

Die Höchstwerte am Dienstag liegen bei 2 Grad; im Harz bei 0 Grad. Mitte der Woche wird es bewölkt, aber trocken – zeitweise scheint die Sonne, so der Deutsche Wetterdienst. Die Höchstwerte liegen am Mittwoch an der Nordsee bei 1 Grad, in weiten Teilen Niedersachsens ist mit leichtem Dauerfrost bei Minus 1 Grad zu rechnen.

Am Donnerstag bleibt es wolkig bei schwachem Ostwind, stellenweise sei mit einigen Schneeflocken zu rechnen. Die Tiefstwerte liegen bei Minus 8 und Minus 4 Grad.

Warnung: Eisflächen nicht betreten

Trotz der tiefen Temperaturen warnen Städte in der Region eindringlich davor, Gewässer zu betreten. „Es besteht akute Einbruchgefahr. Das Eis ist noch viel zu dünn um Belastungen standzuhalten. Stellenweise befinden sich sogar noch offene Wasserflächen auf den Gewässern“, schreibt etwa Elke Wichmann, Sprecherin der Stadt Wolfsburg.

Auch Stadt Braunschweig warnt

Auch die Stadt Braunschweig warnt vor akuter Lebensgefahr, die Eisdecke sei derzeit viel zu dünn. Erst wenn eine ausreichende Eisschicht vorhanden sei, werde die nördliche Hälfte des Südsees zum Eislaufen freigegeben, die dann durch eine Fahne gekennzeichnet sei. „Andere Gewässer gibt die Stadt grundsätzlich nicht frei“, schreibt die Stadtverwaltung.

Das Betreten der Eisfläche auf dem halb abgelassenen Kreuzteich in Riddagshausen werde geduldet, obwohl in dem Naturschutzgebiet das Verlassen der Wege generell nicht gestattet sei. „Dies geschieht auf eigene Gefahr“, so die Stadt. Doch auch hier sei die Eisschicht nach wenigen Tagen mit Temperaturen knapp unter dem Gefrierpunkt noch viel zu dünn. Weitere Informationen unter www.braunschweig.de/eislaufen. pop