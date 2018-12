Preise für Bus und Straßenbahn steigen zum 1. Januar

Eine Bushaltestelle in Wolfsburg. Ab Januar kostet das Ticket in der Region.

. Zum 1. Januar werden im Verbundgebiet des Verkehrsverbundes Region Braunschweig die Fahrpreise im Schnitt um 2,12 Prozent steigen, teilt der Verkehrsverbund mit. Demnach wird beispielsweise ein Einzelticket ab 1. Januar im Stadttarif Braunschweig, Goslar und Wolfsburg 2,60 Euro kosten (heute: 2,50 Euro). Der Zehnerstreifen steigt von heute 21,50 auf 22 Euro. Die Einzeltickets in den Preisstufen 1- 3 steigen um 10 Cent, in Preisstufe 4 um 20 Cent. Bei den Tageskarten ist eine gestaffelte Anhebung der Preise um 20 Cent in Preisstufe 1, um 30 Cent in Preisstufe 2, um 40 Cent in Preisstufe 3 und um 50 Cent in Preisstufe 4 vorgesehen.

Die Preise für das Plus-Abo und das Senioren-Abo bleiben dagegen konstant, so der Verkehrsverbund. Ebenso die U21 Karte, die im Jahr 2018 deutlich gesenkt wurde. Der Kinderfahrschein wurde seit 2014 im Stadttarif nicht erhöht und kostet weiterhin 1,40 Euro.