Gemeinsam in der Demenzgruppe das Gehirn trainieren

Rund um den Tisch wird gescherzt und gelacht. Ein Kegelspiel steht auf dem Tisch, jeder versucht, mit seiner Kugel, möglichst viele Kegel umzuwerfen. Das ist nur eine Aktivität von vielen, die in der Demenzgruppe der Wolfenbütteler Sozialstation angeboten werden.

Bereits seit 2011 gibt es die Demenzgruppe in der Tagesbetreuung der Sozialstation Wolfenbüttel Hauspflegeverein, am Neuen Weg in der Lessingstadt. Jeweils für zweieinhalb Stunden besuchen die Gäste das Angebot. „Wir geben Anregungen durch Spiele und fördern die Kommunikation“, erklärt Geschäftsführerin Olga Schnell. „Soziale Kontakte brechen mit der Demenz oft völlig zusammen“, weiß Gruppenkoordinatorin Thekla Meier. Manche ziehen sich komplett zurück, weil ihnen die Situation, dass sie sich nicht erinnern können, peinlich ist. „Sie verstummen im Sinne des Wortes.“

In der Gruppe, die wir besuchen, steht gerade ein Kegelspiel auf dem Tisch. Es wird gelacht, gescherzt, wer will, erzählt ein wenig. Zwei ehrenamtliche Helferinnen betreuen die fröhliche Runde. „Beim Spiel legt keiner jedes Wort auf die Goldwaage“, so Meier. Das ist im Alltag oft ein Problem. Besucher, die sonst mangels Kontakten vereinsamen würden, leben auf. Das Angebot ist ein Tapetenwechsel, der Alltagsroutinen aufbricht. „Unsere Gäste sollen Spaß haben und etwas anderes erleben, als die Pflegesituation daheim“, erzählt sie. „Wir hören mitunter, dass unserer Gäste wie ausgewechselt nach Hause kommen“, fährt sie fort. Das tut den Gästen am Tisch sichtlich gut. Munter wechseln sie sich ab mit dem Tischkegeln, während die ehrenamtlichen Helferinnen mit ihnen reden. Die Angehörigen müssen die Teilnehmer der Gruppe nicht fahren. Ein Fahrdienst holt sie von zuhause ab und bringt sie wieder zurück. „Gemeinsames Erzählen, Kaffee trinken, spielen, Ausflüge, das alles sind Aktivitäten, die das Gehirn fit halten“, erklärt Meier. „Was wir hier machen ist Gehirnjogging ohne Nebenwirkungen“, fügt sie hinzu. Dazu gehören auch Ausflüge, zum Beispiel in den Zoo. „Tiere kommen bei unseren Gästen immer gut an“, sagt Meier.

Solche Ausflüge möchte die Sozialstation mit Hilfe von Spenden wieder ermöglichen. Für Pflegende Angehörige bedeutet das Angebot eine zweieinhalbstündige Auszeit aus der Pflegesituation. Das Gruppentreffen kann über die Pflegekasse finanziert werden. Es findet derzeit donnerstags von 15 bis 17.30 Uhr statt. Informationen oder Beratung gibt es unter

(0

53 31) 98 49 31 oder

(0 53 3

1) 70 66.