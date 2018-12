Wie gut Bewegung beim Erinnern hilft

Wolfsburg Der MTV Vorsfelde gründete die erste Sport und Demenzgruppe in Wolfsburg. Ein eigenes Sommerfest ist ihr großer Traum.

. Nur wenn die Schübe kommen, die die Patienten, die Teilnehmer der Gruppe unbarmherzig ins Vergessen hineinziehen, ist es manchmal schwer, sagen Sabine Mikolajek und Petra Bercht. Dann merke man, wie unterschiedlich die Krankheit verlaufen kann und fühle sich ein wenig chancenlos. Ansonsten überwiegen Freude und Zufriedenheit, die sie jede Woche aus der Demenz-Gruppe im Mehrgenerationenhaus mitnehmen, erklären die Übungsleiterinnen. Und Freude und Fröhlichkeit erlebt man auch beim Besuch des Sport- und Bewegungsangebotes am Hansaplatz: Es wird gelacht, gesungen und vor allem sich bewegt. Mit allem, was die Sport und Bewegungstherapie zu bieten hat: Bälle, Ringe, Tücher, Stäbe.

„Und jetzt mit dem Ring abwechselnd aufs rechte und aufs linke Knie tippen“, kommt die Anweisung von Übungsleiterin Mikolajek. Und schon geht es zur nächsten Schwierigkeitsstufe: Mehrere Bewegungen müssen koordiniert werden, die Anstrengung ist unter den Teilnehmern zu spüren, aber auch die Freude und Zufriedenheit, wenn es geschafft ist.

Alter Lieder, die an die Jugend erinnern sind gut, frühere Namen und Geschichten, so wird das Erinnern geweckt. Wenn die Arme bewegt werden sollen, erzählt man vom Apfelpflücken, vom Strecken nach dem Baum, den Zweigen, an die man früher heranzukommen versuchte…

Sabine Mikolajek und Petra Bercht sind aus tiefster Berufung dabei, dies spürt man sofort. Mit Engelsgeduld wiederholen und wiederholen sie. „Es ist so unglaublich, ein so schönes Gefühl, das man von den Teilnehmern zurückbekommt, das kann man sich gar nicht vorstellen“, sagt Petra Bercht. Und ja, es sei zwar richtig, dass man in der kommenden Woche vielleicht wieder alles wiederholen muss. „Aber man merkt bei den Ritualen, die wir haben schon, wieviel doch im Gedächtnis bleibt.“

Ganz gemischt ist die Gruppe, Voraussetzung ist eine Verordnung des Arztes für Reha-Sport.

Die Familien, Ehepartner und Angehörigen tragen die Diagnose Demenz mit den Betroffenen. Zwar darf niemand während der Sportstunde dabei sein, weil eigenständiges Lernen geübt werden sollen. Die Angehörigen stehen aber in Kontakt mit den Übungsleiterinnen.

„Wir sind ausdrücklich hierher ins Mehrgenerationenhaus gegangen“, schildert Sabine Mikolajek, „weil es eine andere Umgebung als im Sportverein ist“. Die Angehörigen können hier im Café eine Stunde verbringen oder im Einkaufszentrum Besorgungen machen. Es gibt keine Schwellenangst, die man vielleicht in anderer Umgebung hätte.“

Einen großen Traum hat das Betreuerteam der Demenz-Gruppe daher: Ein gemeinsames Sommerfest mit den Betroffenen und ihren Angehörigen. „Das wär etwas für alle“, erklären Sabine Mikolajek und Petra Bercht. Mit Geselligkeit, Essen, Trinken, vielleicht Musik und in jedem Fall mit vielen Gesprächen und Gemeinsamkeit.