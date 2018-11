Land unterstützt Geo- und Naturparks im Kreis Helmstedt

. Der Geopark in Königslutter und der Naturpark Elm-Lappwald (Kreis Helmstedt) werden künftig dauerhaft vom Land Niedersachsen gefördert. Das teilen die CDU-Landtagsabgeordneten aus unserer Region mit. Danach ist vorgesehen, dass das Land die Geoparke in Niedersachsen mit 150.000 Euro und die Naturparke mit 100.000 Euro jährlich unterstützen wird. Davon profitieren in unserer Region der Geopark Harz/Braunschweiger Land/ Ostfalen mit Sitz in Königslutter und der Naturpark Elm-Lappwald mit Sitz in Helmstedt.

„Endlich haben wir die gute Nachricht: Das Land unterstützt die wertvolle Arbeit um das Kulturerbe der Menschheit mit einer dauerhaften Förderung. Vier Jahre lang haben wir uns als CDU für eine institutionelle Bezuschussung der niedersächsischen Geoparke stark gemacht“, schreiben die CDU-Landtagsabgeordneten Veronika Koch, Frank Oesterhelweg, Christoph Plett und Oliver Schatta nach einer Haushaltssitzung in Hannover.