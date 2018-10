Braunschweig Zwischen dem Dreieck Braunschweig-Südwest und Braunschweig-Heidberg hat es am Montagmittag einen Unfall gegeben. Die Richtungsfahrbahn wieder frei.

Nach A39-Unfall in Braunschweig: Strecke wieder freigegeben

Auf der Autobahn 39, zwischen Dreieck Braunschweig-Südwest und Braunschweig-Heidberg, Auffahrt zur A 395, hat es am Montagmittag einen Unfall gegeben. Wie die Autobahnpolizei mitteilt, waren an dem Unfall zwei PKW beteiligt. Die Strecke in Richtung Bad Harzburg war zeitweise voll gesperrt.

Dieser Artikel wurde aktualisiert.