Detlev Rust neuer Generalstaatsanwalt in Braunschweig

. Die Generalstaatsanwaltschaft Braunschweig hat einen neuen Behördenleiter. Die niedersächsische Justizministerin Barbara Havliza hat dem bisherigen Zentralabteilungsleiter ihres Ministeriums Detlev Rust heute die Ernennungsurkunde ausgehändigt. Das teilt die Staatsanwaltschaft mit.

Der neue Generalstaatsanwalt ist gebürtiger Wolfenbütteler und hat drei erwachsene Kinder. Viele Jahre seines beruflichen Werdegangs liegen in Braunschweig, wo Rust zuletzt Präsident des Amtsgerichts und zuvor Vizepräsident des Landgerichts war. Sein Dienstantritt bei der Generalstaatsanwaltschaft bedeutet damit gleichzeitig eine Rückkehr in heimatliche Gefilde. Interimschef war der Leitende Oberstaatsanwalt Eckehard Niestroj, ständiger Vertreter des am 30. April in den Ruhestand getretenen Generalstaatsanwalts a. D. Norbert Wolf.

Der Bezirk der Generalstaatsanwaltschaft Braunschweig umfasst mit den Staatsanwaltschaften Braunschweig und Göttingen das Gebiet von Wolfsburg bis Hann. Münden, in dem rund 1,5 Millionen Einwohner leben. Der Strafverfolgung und Strafvollstreckung widmen sich 384 Beschäftigte, davon 155 Staatsanwälte und Amtsanwälte. Jährlich führen die Staatsanwaltschaften des Bezirks der Generalstaatsanwaltschaft Braunschweig ca. 85 000 Ermittlungsverfahren gegen bekannte Beschuldigte, 50 000 Verfahren gegen unbekannte Täter sowie 22 000 Vollstreckungsverfahren. Dabei beträgt der budgetierte Jahreshaushalt insgesamt rund 22 Millionen Euro, wie die Behörde mitteilt.