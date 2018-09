Wetterdienst gibt Unwetterwarnung für die Region

Am Donnerstagabend soll es laut Deutschem Wetterdienst möglicherweise zu einem Unwetter in der Region kommen.

Der Deutsche Wetterdienst hat am Donnerstagabend eine amtliche Unwetterwarnung für die Region herausgegeben. Demnach sei am Abend mit schweren Gewittern und heftigem Starkregen zu rechnen. In Braunschweig, Peine, Wolfenbüttel, Salzgitter und Goslar werden Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten bis zu 65 Kilometern pro Stunde und Niederschlagsmengen von bis zu 35 Liter pro Quadratmeter erwartet.

