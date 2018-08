Die Kunst der Versöhnung

Ein Diskussionsabend über Feindbilder und die Schwierigkeit der Versöhnung. Ein Abend in der Dornse des Altstadtrathauses in Braunschweig, der mit seinem Thema „Wie geht Versöhnung?“ allerhand versprach. Vielleicht zu viel. Und einige der zahlreichen Besucher haben am Dienstagabend bestimmt auf...