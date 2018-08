Schüler aus der Region funken mit „Astro-Alex“

Foto: Dmitri Lovetsky / dpa

Der deutsche Astronaut Alexander Gerst winkt vor dem Besteigen der Rakete. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt DLR gibt Schülern in Braunschweig die Möglichkeit, Gerst direkt per Funk während seines Einsatzes an Bord der Raumstation ISS Fragen zu stellen. Foto: Dmitri Lovetsky / dpa