Blitz schlägt bei Familienfeier in Scheune ein - zehn Verletzte

Bei einer Familienfeier in Sachsen-Anhalt ist ein Blitz in eine Scheune eingeschlagen. (Symbolfoto) Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Neuferchau Bei einer Familienfeier in Sachsen-Anhalt ist ein Blitz in eine Scheune eingeschlagen und hat zehn Menschen verletzt - darunter fünf Kinder.

Bei einer Familienfeier in Sachsen-Anhalt ist ein Blitz in eine Scheune eingeschlagen und hat zehn Menschen verletzt - darunter fünf Kinder. Wie die Polizei mitteilte, feierten 40 Gäste auf dem Grundstück in Neuferchau eine Taufe und einen Geburtstag.

Die Kinder spielten am frühen Samstagabend in der Scheune, als der Blitz krachend in das Dach fuhr. Sie erlitten Verbrennungen. In einem Zelt neben der Scheune hielten sich fünf Gäste an Metallstangen fest, als der Blitz einschlug. Sie erlitten ebenfalls Verbrennungen und wurden von Notärzten versorgt. Danach kamen die zehn Opfer ins Krankenhaus.

Der Ort liegt etwa fünf Kilometer von der Samtgemeinde Brome im Landkreis Gifhorn entfernt. Auch zwei Rettungswagen aus Ehra-Lessien fuhren zum Einsatzort, um zu helfen. Ein Teil der Verletzten soll auch nach Wolfsburg ins Klinikum gebracht worden sein. dpa/red