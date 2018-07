Helmstedterin im Harzkreis tödlich verunglückt

Schwanebeck. Wie die Polizei mitteilte, verlor sie in einer Linkskurve zwischen Schwanebeck und Nienhagen die Kontrolle über ihr Auto und fuhr gegen einen Baum.

Bei einem Unfall auf einer Kreisstraße im Harzkreis ist am Samstagmorgen eine Frau aus dem Landkreis Helmstedt ums Leben gekommen. Wie die Polizei in Halberstadt mitteilte, verlor sie in einer Linkskurve zwischen Schwanebeck und Nienhagen die Kontrolle über ihr Auto und fuhr gegen einen Baum.

Das Fahrzeug wurde durch die Wucht des Aufpralls in zwei Teile gerissen und Frau aus dem Auto geschleudert, hieß es. Sie sei noch an der Unfallstelle gestorben. Wie alt die Tote war und woher sie genau kommt, war zunächst nicht bekannt. Die Straße war drei Stunden gesperrt. dpa