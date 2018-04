Eine Frau hält beim Auftakt zum „March for Science“ durch die Frankfurter Innenstadt ein Plakat mit der Aufschrift „Unfake your brain“. Zum zweiten Mal demonstrieren Menschen weltweit für freie Forschung und gegen Populismus. Foto: Arne Dedert/dpa

Göttingen Rund 1000 Menschen haben sich am Samstag in ganz Niedersachsen an den weltweiten Kundgebungen „March for Science“ beteiligt.

Braunschweiger Studenten beteiligen sich am „March for Science“

Rund 1000 Menschen haben sich am Samstag in Niedersachsen an den weltweiten Kundgebungen „March for Science“ beteiligt. Den Forschern, Dozenten und Studenten geht es darum, die Freiheit von Wissenschaft und Forschung zu erhalten. Der Demonstrationszug in Göttingen, an dem viele Wissenschaftler der Universität sowie verschiedener Forschungsinstitute teilnahmen, startete am Vormittag am Göttinger Wahrzeichen, dem Gänseliesel am Alten Rathaus. Etwa 750 Teilnehmer marschierten nach Polizeiangaben mit. Auf dem Zentralcampus der Universität fand die Abschlusskundgebung mit Beiträgen örtlicher Wissenschaftler statt.

Auch in Braunschweig gingen Studenten und Mitarbeiter der TU auf die Straße. Die Uni Bremen beteiligte sich ebenfalls an der Aktion - rund 75 Teilnehmer zählte hier laut Polizei der „March for Science“.

Mit dem „March for Science“ wollen die Teilnehmer ein Zeichen gegen Wissenschaftsfeindlichkeit in vielen Ländern setzen. Sie kritisieren auch die Missachtung wissenschaftlicher Erkenntnisse in Teilen der Gesellschaft, etwa in Hinblick auf den Klimawandel. Insbesondere in den USA richtete sich die Bewegung auch stark gegen die Rhetorik von Donald Trump. dpa