Hilfe erfahren – und weitergeben

Wie selbstverständlich sagt André: „Wir helfen, wo wir können.“ Der junge Mann wäre beispielsweise am Sonntag beim Hannover Marathon erneut gerne wieder als Helfer dabei gewesen – doch die Lebenshilfe Wolfsburg fand hierfür keinen Tandempartner. Doch im nächsten Jahr soll es auf jeden Fall wieder klappen.

Andrés Hilfe ist aber ebenso wie die seiner Kollegen bei weitem nicht selbstverständlich: Der Wolfsburger ist beeinträchtigt.

2013 förderte die Aktion Mensch für mehrere Jahre das Projekt „Ehrenamt“ – und die Lebenshilfe machte mit. Im Laufe der Zeit bildete sich ein Kern, viele aus der Lebenshilfe engagieren sich seither und sind auf zahlreichen Veranstaltungen als Helfer dabei: Die Kundgebung auf dem Rathausplatz am 1. Mai gehört etwa dazu. Oder auch die Kongresse des niedersächsischen Turnerbundes, die in Wolfsburg in den vergangenen Jahren stattgefunden haben. Oder eben der Marathon in der Landeshauptstadt. Jahr für Jahr nahmen die Teilnehmer der Lebenshilfe Kleiderbeutel der Läufer entgegen und ordneten sie der passenden Stelle in einem der vielen Lkw zu. In diesem Fall arbeiten die Wolfsburger, die geistig oder körperlich behindert sind oder auch eine Mehrfachbehinderung haben, mit einem Tandempartner, der in diesem Jahr leider fehlte, zusammen. „Alle, die das erste Mal dabei waren, wollten im Folgejahr auch wieder mit“, freut sich Conny Neumann, Koordinatorin Freizeit in der Lebenshilfe. Frühmorgens trifft sich die Gruppe auf dem Bahnhof in Wolfsburg und fährt nach Hannover. Ein langer, anstrengender Tag liegt vor den Wolfsburgern. „Sie sind nach ihrer Rückkehr platt – aber überglücklich“, berichtet Neumann.

Besonders stolz sind die Frauen und Männer immer wieder auf die Helfer-Shirts, die sie bekommen. „Wir arbeiten mit tollen Leuten zusammen. Die Arbeit macht mir großen Spaß“, berichtet Thilo. Die Teamarbeit wird von vielen der ehrenamtlichen Helfer übrigens als Grund für die große Freude an dem „Job“ genannt – Menschen mit und ohne Beeinträchtigung arbeiten zusammen. Für Conny Neumann ein wichtiges Zeichen für Inklusion.

Auch die Eltern der Helfer der Lebenshilfe begrüßen die Aktionen. Die Mutter von Peter etwa hat festgestellt, dass ihr Sohn seit dem Engagement selbstständiger geworden ist. Auch André traut sich seitdem mehr zu – so ist er etwa alleine mit dem Zug unterwegs.

DER GEMEINSAM-PREIS Am 17. Mai ehrt unsere Zeitung mit dem Braunschweiger Dom zum 15. Mal Menschen für ihr Bürgerengagement. In den nächsten Wochen stellen wir hier täglich die Kandidaten für den Preis vor. Heute: Die Kandidaten: ehrenamtliche Helfer mit Beeinträchtigungen der Lebenshilfe Wolfsburg. Das Ziel: Menschen ohne Beeinträchtigung lernen Menschen mit Beeinträchtigung in gleichberechtigtem Engagement kennen. Sie profitieren voneinander – und so werden Vorurteile und Unsicherheiten abgebaut. Die Partner: Zunächst förderte die Aktion Mensch für mehrere Jahre das Projekt „Ehrenamt“. Kontakt: Lebenshilfe Wolfsburg, Suhler Straße 10, Wolfsburg.