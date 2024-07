Warum wir öfter auf den heimischen Superhelden Hafer setzen sollten und dieser natürlich gesüßte Streuselkuchen ein guter Anfang ist

Dieser Kuchen ist nicht nur frei von raffiniertem Zucker und reich an eiweißreichem, cremigem Skyr, er ist auch mehl- und glutenfrei, dank Hafer.

Hafer ist ein heimischer Superheld. Das Nährstoffprofil des Getreides punktet mit vergleichsweise viel pflanzlichem Eiweiß, das sogar von den meisten Zöliakie-Patienten oft gut vertragen wird. Hafer ist außerdem eine gute Quelle für wichtige Mikronährstoffe wie Zink, Eisen oder Magnesium, sowie für die Vitamine B1, B6 und Biotin.

Seine größte Superkraft ist allerdings sein Ballaststoffgehalt von satten 10 Prozent, die Darmfunktion und Mikrobiom stärken. Speziell der Ballaststoff Betaglucan kann aber noch mehr: er quillt so stark auf, dass die Sättigung länger anhält und die Nahrung langsamer absorbiert wird. Dadurch steigt der Blutzuckerspiegel nach dem Essen langsamer an und weniger Insulin gelangt in den Blutkreislauf.

Von Medizinern empfohlene „Hafertage“ können sogar nachweislich die Blutzuckerregulierung verbessern und einer Insulinresistenz, der Vorstufe von Diabetes Typ 2, aktiv entgegenwirken – interessant also für Menschen mit Diabetes Typ 2, Fettleber oder schlicht als leichter Einstieg ins Abnehmen, weil eine geringe Insulinausschüttung für alle drei der Schlüssel zum Erfolg ist.

Bei einer „medizinisch verordneten“ Kur soll es 3 x täglich lediglich je eine Portion Brei aus 75 Gramm Haferflocken geben, zubereitet mit 300–500 ml Wasser oder Brühe – sonst nichts. Wem das zu asketisch erscheint, dem sei diese bauchspeicheldrüsenschonende, natürlich gesüßte Himbeer-Hafer-Schnitte mit Skyr und Agavendicksaft aus unserem „So schmeckt zuckerfrei“-Magazin empfohlen.

Gefällt Ihnen? Wunderbar! Mehr Rezepte mit Natursüße finden Sie übrigens in unserem „So schmeckt zuckerfrei“-Magazin.

Natürlich gesüßte Himbeer-Hafer-Schnittchen mit Skyr und Vanillestreuseln

Zutaten für ca. 15 Stücke:

250 g Hafermehl

1 TL Backpulver

180 g + 2 EL kernige Haferflocken

120 g + 3 EL Agavendicksaft

150 g weiche Butter

1 TL flüssiges Vanilleextrakt

500 g Skyr (Natur)

2 EL Maisstärke

abgeriebene Schale von 1 Bio-Zitrone

250 g Himbeeren

Backpapier

1 Backofen vorheizen (Ober-/Unterhitze: 180 °C/Umluft: 160 °C). Boden einer rechteckigen Springform (ca. 18 × 28 cm) mit Backpapier auslegen.

2 Hafermehl, Backpulver und 180 g Haferflocken mischen. 120 g Agavendicksaft, Butter in Stücken und Vanilleextrakt zugeben. Mit den Fingern rasch krümelig verkneten. Ca. ⅔ der Streusel in die Form geben und gleichmäßig als Boden andrücken.

3 Skyr, Stärke, 3 EL Agavendicksaft und Zitronenschale glatt rühren. Auf den Streuselboden geben und verstreichen. Himbeeren verlesen und auf der Skyrschicht verteilen. Restlichen Teig als Streusel darübergeben, mit 2 EL Haferflocken bestreuen. Im heißen Ofen ca. 40 Minuten backen. In der Form auskühlen lassen. Aus der Form lösen und in Stücke schneiden

Zubereitungszeit ca. 1 Stunde

Pro Stück ca. 8 g E, 11 g F, 29 g KH (davon 10 g Zucker), 250 kcal

fmg