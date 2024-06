Balkonkraftwerk: Was bedeutet die Wattzahl?

Es gibt einen Unterschied zwischen der Leistung, welche das Balkonkraftwerk erzeugen kann, und der, die tatsächlich ins Hausnetz eingespeist wird. „Erstere ist abhängig davon, wie viele Solarpanels zum Balkonkraftwerk gehören und welche Maximalleistung diese bereitstellen“, erklärt Lotta Theresa Florianne Kinitz, Ingenieurin und Energieexpertin vom Verbrauchermagazin IMTEST. Je nach PV-Anlage könne die sogenannte Peak-Leistung der Panels zwischen 100 und 2.000 Watt liegen.

Was tatsächlich ins Stromnetz weitergegeben wird (Nennleistung), ist gesetzlich begrenzt. Aktuell gilt die Obergrenze von 600 Watt. Derzeit wird an einer Norm gearbeitet, die eine neue Obergrenze von 800 Watt vorsieht. Entscheidend ist hier der Wechselrichter. Er wandelt den Gleichstrom der Solarpanels in netzüblichen Wechselstrom und speist in ins Stromnetz ein. Er reguliert auch die Menge und damit die Nennleistung, die ins Stromnetz fließt.