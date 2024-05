Berlin. Klang, Bedienung und ein überzeugendes Angebot: IMTEST hat jetzt ausgewertet, wo Sie die beste Leistung für Ihr Geld erwarten können.

Zuhause, unterwegs, auf Partys oder allein: Musikstreaming dominiert den Musikmarkt, und Spotify dominierte lange die Branche, auch wenn die Konkurrenz wächst. IMTEST, das Verbrauchermagazin der FUNKE Mediengruppe, hat in Zusammenarbeit mit dem HiFi-Magazin STEREO fünf Anbieter getestet – auf Bedienung, Angebot und Musikqualität.

Kosten: Preise sind vergleichbar

Der Preis für ein Abonnement beträgt aktuell bei den meisten Diensten 10,99 € pro Monat im Standard-Tarif (eine Person, keine Ermäßigung, alle Features). Deezer ist mit 11,99 € etwas teurer, am meisten kostet Qobuz mit 14,99 €. Einen kostenlosen Probemonat gibt es immer, ein ermäßigtes (Studenten-)Abo, ein Jahrestarif oder ein Familien-Abo sind auch häufig. Apple Music beinhaltet automatisch Apple Music Classical, ein separater Dienst, der sich nur mit klassischer Musik beschäftigt. Bei Amazon zahlen Prime-Abonnenten für Music Unlimited 10 € statt 11 €.

Angebot: Wer Podcasts oder Hörbücher will, wird nicht bei allen Anbietern glücklich

Nach den Aussagen der Firmen haben alle Dienste aktuell ungefähr gleich viel Musik – in einem Test mit verschiedenster Musik hatte stets jeder Dienst alle Songs im Angebot. Ein Unterschied im Katalog der Dienste war bei Musik also nicht festzustellen. Wer Musikvideos schauen will, wird bei Tidal, Apple und Amazon fündig.

Amazon und Deezer haben so ziemlich alle großen Podcasts im Angebot, Tidal dagegen nur eine kleine, hauseigene Auswahl und Qobuz gar keine. Auch Apple Music hat an sich keine Podcasts, da Apple sie in die eigene, kostenlose Podcast-App auslagert. Einige Hörbücher sind zudem immer enthalten, und Hörspiele, wie „Die drei ???“, hat auch jeder Service im Angebot.

Klangqualität: Ein Anbieter deutlich am Schluss

Ein wichtiger Punkt für hochwertigen Musikgenuss ist die Auflösung der Musik. Die Verbesserung von komprimiert zu verlustfrei zu High-Res ist teilweise deutlich zu hören – die Musikdateien sind größer und enthalten mehr Informationen. Wer also die höchste Klangqualität mit vielen Details und natürlichen Klangfarben will, ist mit High-Res am besten beraten. Das ist alles, was die CD-Auflösung von 16 Bit/44,1 kHz überschreitet – Qobuz, Tidal, Apple und Amazon haben aktuell Musik in hohen Auflösungen im Angebot.

Die zweite Gruppe, zu der Deezer gehört, bietet maximal CD-Qualität an. Da die Musik dafür nicht komprimiert wird, wird diese Stufe auch als Lossless (engl. „verlustfrei“) bezeichnet. Als Letztes gibt es Streamingdienste, die nur komprimierte Musik anbieten und damit nicht verlustfrei sind. Dazu zählt aktuell auch Spotify, trotz Gerüchten über höher aufgelöste Musik bei dem Marktführer. Dadurch landet der Dienst nur im größeren Gesamtvergleich auf dem sechsten Platz und ist hier nicht enthalten. Zusätzlich haben Apple, Tidal und Amazon Musik im 3-D-Audio-Format Dolby Atmos, das ähnliche Format Sony 360 Reality Audio unterstützen Amazon und Tidal.

Bedienungsfreundlichkeit: Klarer Sieger

In der Praxis wird das Musikhören über die Apps, Computer-Anwendungen oder Browser-Oberfläche der Dienste gesteuert. Diese sind untereinander oft ähnlich, sodass, wenn man sich mit einem Streamingdienst auskennt, die Bedienung der meisten anderen kein großes Problem sein sollte. Trotzdem gibt es Unterschiede, und die App von Deezer überzeugte am meisten, Tidal und Amazon folgen. Während viel Musik unterwegs per Kopfhörer konsumiert wird – bei jedem Dienst kann Musik heruntergeladen und offline gehört werden –, ist es für den Musikgenuss zu Hause wichtig, dass man den Streamingdienst auch mit Stereoanlage oder Smart Speaker verbinden kann.

Und das bestenfalls direkt über WLAN, da etwa Bluetooth die Musik komprimieren würde. Alle Dienste (außer Apple Music auf iOS) unterstützen Chromecast, womit für viele Verbindungen gesorgt ist. Darüber hinaus sind hier Deezer und Tidal am besten, und je auf fast allen der größten Streaming-Produkte verfügbar.

Datenschutz: Schlechte Bewertungen für alle Anbieter

Ein Anwalt unterzog alle Musikstreaming-Anbieter einer rechtlichen Prüfung, bezogen auf korrekte Formulierungen, Verständlichkeit und Kundenfreundlichkeit von AGB und Datenschutzbestimmungen – und die Bewertungen fielen insgesamt schlecht aus. Besonders schlecht und mit der Note „mangelhaft – 5“ schneiden die AGB von Tidal und die Datenschutzerklärungen von Qobuz und Deezer ab, während alle anderen Dienste größtenteils die Note „ausreichend“ bekame.

1. Platz: Amazon Music Unlimited/ IMTEST-Siegel: Testsieger

Preis: 10,99 pro Monat

Der Musik-Streamingdienst von Amazon bietet aktuell das beste Gesamtpaket, und enttäuscht außer bei AGB/Datenschutz nirgends groß: hochaufgelöste Musik, 3D-Audio, viele Podcasts, gute Abo-Auswahl, gute App.

+ Hochaufgelöste und 3D-Musik, große Tarifauswahl, einige exklusive Podcasts

- keine Musikvideos, Personalisierung könnte besser sein, AGB/Datenschutz ausreichend

Ergebnis: gut (1,9)

2. Platz: Tidal

Tidal

Preis: 10,99 pro Monat

Mit vielen Videos, guter HiFi-Integration sowie High Res, 3D-Audio und MQA hat Tidal ein Top-Angebot, während die fehlende Podcast-Auswahl, schlechte rechtliche Aspekte und im Vergleich wenige Bonus-Inhalte der Note schaden.

+ Hochaufgelöste und 3D-Musik, viele Videos, gute HiFi-Integration

- keine Podcasts, AGB ungenügend

Ergebnis: gut (2,2)

3. Platz: Apple Music

Preis: 10,99 pro Monat

Während Apple etwas in der Bedienung schwächelt, ist auch hier das Angebot gut, abgesehen von Podcasts: diese sind in eine andere App ausgelagert und fehlen damit. Dafür ist der im Abo beinhaltete Zugriff auf Apple Music Classical ein Pluspunkt.

+ Hochaufgelöste und 3D-Musik, Musikvideos, Apple Music Classical

- keine Podcasts (Apple Podcasts), schlechte HiFi-Integration, verbesserungswürdige App

Ergebnis: gut (2,2)

4. Platz: Qobuz

Preis: 14,99 pro Monat

Der teuerste Streamingdienst im Test, Qobuz, fokussiert sich auf High Res-Musik sowie redaktionelle Empfehlungen und Inhalte und betreibt ebenso einen High Res-Downloadstore, hat aber dafür etwa keine Podcasts und wenige automatische Features.

+ Hochaufgelöste Musik, viele redaktionelle Inhalte, HighRes-Downloadstore

- keine Podcasts, teuer, keine Lyrics, Datenschutz mangelhaft

Ergebnis: gut (2,5)

5. Platz: Deezer

Preis: 11,99 pro Monat

Als einziger Dienst in dieser Auswahl hat Deezer weder High-Res-Musik noch 3D-Audio, aber mit Lossless immer noch solide Klangqualität. Dafür ist die Handhabung gut und er hat viele Features, die nett, aber nicht essenziell sind.

+ Lossless-Musik, viele Sonderfeatures, gute App

- Keine hochaufgelöste Musik, Datenschutz mangelhaft

Ergebnis: befriedigend (2,6)