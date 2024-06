Berlin. Der Trend soll neuen Schwung in feste Beziehungen bringen. Was dahinter steckt und wieso Sie Alphabet-Dating eine Chance geben sollten.

Beim Alphabet-Dating ist Kreativität gefragt. Es hilft, festgefahrene Routinen zu durchbrechen. © iStock | JLco - Ana Suanes

Montagmorgen, der Wecker schrillt, beide Partner plumpsen aus dem Bett, tragen sich durch Bad und Küche und sind nach einem kurzen gemeinsamen Kaffee auch schon in Richtung Arbeit verschwunden. Abends trifft sich das Paar dann auf dem Sofa: Es läuft die Tagesschau, sie scrollt nebenbei durch übrig gebliebene Arbeits-Mails, er sucht parallel nach einem Lieferservice für den Abend oder bringt eben noch die Kinder ins Bett. Alltagsroutinen sind in den meisten langjährigen Beziehungen und Ehen total normal. Gefährlich wird es jedoch, wenn dadurch aufregende, gemeinsame Aktivitäten, die die Partnerschaft einst belebt haben, nach und nach verschwinden.

Denn je nachdem, wie häufig Paare Zeit zu zweit verbringen, steigt oder sinkt ihr Glücksempfinden. Das geht aus einer Umfrage der Partnervermittlung Parship von 2020 hervor. Demnach sind unter den rund 1000 Befragten 95 Prozent derjenigen, die sich mehrmals wöchentlich mit ihrem Partner verabreden, glücklich bis sehr glücklich in ihrer Beziehung. Lediglich ein Prozent bezeichnet sich als unglücklich. Im Gegensatz dazu geben 18 Prozent der Befragten – die nie romantische Abende planen – an, unglücklich in ihrer Partnerschaft zu sein.

Eine spielerische Methode mit dem mysteriösen Namen „Alphabet-Dating“ soll helfen, die Liebe wieder aufzufrischen und neue Erlebnisse in der Beziehung zu schaffen.

Dating-Trend: Das steckt hinter Alphabet-Dating

Auf den sozialen Medien tummeln sich unzählige Dating-Trends. Vom sogenannten „Dry Dating“ – bei dem man beim ersten Date auf Alkohol verzichtet – bis hin zum „Hardballing“, der ungefilterten Ehrlichkeit beim ersten Kennenlernen, tauchen immer wieder neue Begriffe auf. Allerdings drehen sich diese Phänomene eher um die Partnersuche. Alphabet-Dating hingegen ist ein Konzept für Paare, die schon länger zusammen sind.

Dahinter steckt die Idee, Dates nach einem ganz bestimmten System zu planen. Paare wählen abwechselnd Aktivitäten, die mit jedem Buchstaben des Alphabets beginnen. Daher stammt auch der Name des Trends. Mit A wird begonnen und sich dann nach und nach durch alle 26 Buchstaben des Alphabets gedatet. So soll garantiert sein, dass die Unternehmungen wirklich vielfältig und außergewöhnlich ausfallen. Ob A wie Aquariumsbesuch, D wie Dart spielen oder Z wie Ziplining – der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Vielleicht entdecken Paare so ganz neue Interessen und gemeinsame Hobbys.

Alphabet Dating kann die Beziehung neu beleben – es braucht jedoch ein wenig Kreativität. © Shutterstock / Prostock-studio | Prostock-studio

Expertinnen und Experten sind sich einig: Zeit, die man sich in einer Beziehung bewusst füreinander nimmt, ist wichtig für eine glückliche Partnerschaft. „Jede Beziehung wird irgendwann mehr oder weniger stark vom Alltag eingeholt. Dann ist es umso wichtiger, sich immer wieder Zeit füreinander zu nehmen“, empfiehlt Parship-Psychologe und Paarberater Markus Ernst im Zuge der Befragung von 2020.

Ein weiterer Effekt von Alphabet-Dating: Paare planen ihre Dates fest ein. Das fördert die Qualität von Ehen, wie eine US-Studie des National Marriage Project an der University of Virginia aus 2023 zeigt. Demnach führen regelmäßige Verabredungen zu einer verstärkten Kommunikation zwischen den Partnern, steigern die Leidenschaft, dienen als Stressabbau und sollen sogar für eine größere sexuelle Befriedigung sorgen.

Alphabet-Dating – Vorschläge für Zeit zu zweit

Die Verabredungen können auch aus Ideen bestehen, die auf den ersten Blick weniger spektakulär scheinen und überhaupt nichts oder nur wenig Geld kosten: Auf den Plattformen TikTok und Instagram sieht man Paare beispielsweise gemeinsam Kreuzworträtsel lösen, ein Bild malen oder ein Eis essen.

Hier sind ein paar Vorschläge für ein Date für jeden Buchstaben des Alphabets:

A: Abenteuerpark, Afrikanisches Restaurant, Äpfel pflücken

B: Bootsfahrt, Botanischer Garten, Barista-Workshop

C: Candle-Light-Dinner, Comedy-Club, Cocktailkurs

D: Drachenfliegen, DIY-Projekt, Drive-In-Kino

E: Escape Room, Eislaufen, Erlebnispfad

F: Floßfahrt, Flohmarkt, Fondue-Abend

G: Geocaching, Golfspielen, Grillabend am Strand

H: Heißluftballonfahrt, Hochseilgarten, Hafenrundfahrt

I: Improvisationstheater, Italienischer Kochkurs, Imbiss-Tour durch die Stadt

J: Joggen im Park, Jazzkonzert, Japanischer Garten

K: Kajakfahren, Kletterhalle, Kochduell zu Hause

L: Live-Konzert, Lasertag spielen, Late-Night-Picknick im Park

M: Museum, Minigolf, Movie-Marathon zu Hause

N: Nachtwanderung, Nordic Walking, Netflix-Abend

O: Outdoor-Picknick, Opernbesuch, Orientierungslauf

P: Paintball spielen, Picknick im Park, Poetry-Slam-Veranstaltung

Q: Quiznacht in einer Bar, Quad-Tour, Quesadilla-Abend zu Hause

R: Rooftop-Bar, River Rafting, Regentag im Spa

S: Segway-Tour, Schwimmbad, Sushi-Abend zu Hause

T: Tretbootfahren, Theaterbesuch, Tandem-Fahrradtour

U: Upcycling-Projekt, Urlaub planen, Unplugged-Konzert

V: Vogelbeobachtung, Verkostung, Vintage-Markt

W: Weinprobe, Wanderung, Wochenmarkt

X: (Zugegeben, der Buchstabe ist etwas knifflig) X-mal um die Stadtgrenze fahren, Xylophon spielen

Y: Yoga, Yucca-Pflanzen für Garten kaufen

Z: Zoo, Zeltausflug, Zeichenkurs

Beziehung: So verbringen Menschen in Deutschland gemeinsame Dates

Gerade mit zunehmenden Alter nehmen sich Paare weniger Zeit für romantische Treffen. Auch das ist ein Ergebnis der Parship-Umfrage: Während sich 76 Prozent der 18- bis 29-Jährigen mindestens einmal im Monat Zeit füreinander freischaufeln, sind es unter den 50- bis 65-Jährigen nur noch 57 Prozent.

Außerdem scheinen es Menschen in Deutschland bei den Dates in einer Beziehung ganz klassisch zu halten: Am beliebtesten unter den Befragten ist mit 71 Prozent das gemeinsame Essen. Auf Platz zwei landet ein Filmabend auf dem Sofa und auf Platz drei ein Spaziergang. Sicherlich haben diese Erlebnisse auch Platz im Alphabet. Dann bleiben aber immer noch 23 Dates übrig, die mit neuen Erlebnissen gefüllt werden müssen und dürfen.