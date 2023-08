Arbeitsminister Hubertus Heil kündigte eine spürbare Erhöhung des Bürgergelds an.

Bezieherinnen und Bezieher von Bürgergeld sollen im kommenden Jahr spürbar höhere Leistungen erhalten. So soll der Satz für Alleinstehende Anfang 2024 von 502 auf 563 Euro im Monat steigen, wie Bundessozialminister Hubertus Heil (SPD) am Dienstag in Berlin mitteilte.

Weitere Informationen folgen in Kürze.