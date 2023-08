NRW-SPD macht Weg frei für ihre erste Doppelspitze

Bei ihrem Landesparteitag in Münster wählt die nordrhein-westfälische SPD einen neuen Landesvorstand.

Die nordrhein-westfälische SPD hat den Weg für eine Doppelspitze frei gemacht. Bei einem Landesparteitag in Münster votierte die große Mehrheit der 453 anwesenden Delegierten für eine entsprechende Satzungsänderung. Am Mittag soll erstmals in der Geschichte der Landespartei eine Doppelspitze gewählt werden.

Als einzige Bewerber treten der Vorsitzende der NRW-Landesgruppe im Bundestag, Achim Post (64), und die Duisburger Landtagsabgeordnete, Sarah Philipp (40), an. Die Neuwahl war nach dem Rückzug von Thomas Kutschaty im vergangenen März infolge innerparteilicher Querelen notwendig geworden.

Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion Hinter den Kulissen der Politik - meinungsstark, exklusiv, relevant. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

SPD-Bundestagsfraktionschef Rolf Mützenich benannte in einem Grußwort den Einsatz für soziale Rechte und gute Arbeitsplätze sowie den Kampf gegen Rechtspopulisten als zentrale Aufgabe für Sozialdemokraten.